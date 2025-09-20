Esteban Ocon is na de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gediskwalificeerd: hij start zondag daardoor in de race helemaal achteraan. Reden voor de diskwalificatie is dat zijn Haas-bolide zaterdag in Bakoe niet aan de regels bleek te voldoen.

Lees ook: Hoe de lach terug is bij Max Verstappen en Red Bull

Bij een technische controle na afloop van zijn kwalificatie-optreden stelde de FIA vast dat Ocons achtervleugel meer doorboog dan de toegestane grens. Volgens de reglementen mag de afwijking maximaal 0,5 millimeter bedragen, maar bij de auto van de Fransman werden waarden van 0,6 en 0,825 millimeter gemeten.

‘Productieprobleem’

Haas verklaarde dat de afwijking het gevolg was van een productieprobleem met dit specifieke onderdeel. Het team benadrukte dat er geen sprake was van opzet. De stewards besloten desondanks tot diskwalificatie. “De auto voldoet niet aan de technische reglementen en moet daarom worden uitgesloten van de kwalificatie.”

Lees ook: Max Verstappen moest GT race missen, maar viert dubbel feest

Dat Ocon gediskwalificeerd is, betekent dat hij op de grid zondag helemaal achteraan staat. De Fransman eindigde in eerste instantie als achttiende en sneuvelde dus tijdens de kwalificatie al in Q1. Veel posities verliest Ocon dus niet door de straf.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.