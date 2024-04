Wanneer morgen de lichten doven boven het Shanghai International Circuit, is de kans groot dat Max Verstappen vanaf de voorste startpositie binnen een paar ronden al een flinke voorsprong te pakken heeft. Mits iedereen aan de kop van het veld zonder kleerscheuren door de eerste bocht komt. In deze verraderlijke doordraaier valt namelijk veel te winnen. En te verliezen, zoals we al zagen bij Lando Norris in de sprintrace.

Sergio Pérez en Fernando Alonso starten pal achter wereldkampioen en azen op een stunt in de openingsfase van de race. Ook de linies daarachter met beide McLarens en Ferrari’s willen zo snel mogelijk naar voren oprukken op het Chinese asfalt. Deze hele groep zit qua snelheid dicht op elkaar, dus daar kunnen we vuurwerk van verwachten.

Verder vallen bij de startopstelling Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda op, maar dan in negatieve zin. De zevenvoudig wereldkampioen en de Japanner kwamen namelijk niet verder dan de 18e en 19e plek in de kwalificatie. In hoeverre zijn zij in staat om te finishen in de punten?

Eindelijk zijn thuisrace

Dan tot slot de publiekslieveling Zhou Guanyu. De Chinees mag dan eindelijk van start in zijn thuisrace, maar wat kan hij klaarspelen vanaf de 16e stek? Denk jij het antwoord te weten, speel dan mee met onze voorspelling en maak kans op een mooi Formule 1 boek!

De Grand Prix van China gaat morgenochtend om 09.00 uur (Nederlandse tijd) van start.