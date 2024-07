Niet alleen neemt Oranje het komende woensdag op tegen Engeland, ook vandaag kunnen we spreken van deze strijd. Max Verstappen gaat in gevecht met drie Engelse coureurs om de overwinning op Silverstone.

Op dit historische circuit treffen we op de eerste rij George Russell en Lewis Hamilton. Het Duitse team liet zich in de afgelopen races steeds meer vooraan zien en heeft eindelijk de weg naar boven gevonden. Een mooi resultaat voor de renstal van Toto Wolff hier in Engeland, al weten de heren maar al te goed dat het grote gevaar op de baan zich direct achter hen bevindt.

Zowel Lando Norris als Max Verstappen zijn favoriet voor de overwinning en zullen alles op alles zetten om bij de start direct hun slag te slaan. Lukt het de vrienden om dit keer wél zonder kleerscheuren de finish te halen? De fans kunnen zich alvast opmaken voor een mooi gevecht aan de kop van het veld.

Daarachter bevindt zich een bijzondere mix van coureurs. Met name Nico Hülkenberg (P6) en Alexander Albon (P9) deden uitstekende zaken in de kwalificatie. Kunnen zij deze posities vasthouden in de race? Ze moeten vooral waken voor een getergde Charles Leclerc die zich vanaf een teleurstellende P11 een weg naar voren zal banen.

Teleurstellingen achteraan de grid

Over teleurstellingen gesproken: beide Alpine’s starten in de staart van het veld. Van Pierre Gasly was het al bekend vanwege het wisselen van onderdelen, maar Esteban Ocon baalde als een stekker na de kwalificatie. Volgens de Fransman namen ze steeds de verkeerde beslissingen in deze sessie. Gezien de opmars van het team zouden ze zich snel in de middenmoot moeten kunnen mengen, al wordt finishen in de punten nog een hele opgave.

En dan Sergio Pérez. De Mexicaan maakt een beroerde periode mee bij Red Bull en staat niet eens in de schaduw van teamgenoot Verstappen. De rampzalige kwalificatie op Silverstone waarbij hij vast kwam te staan in de grindbak helpt dan uiteraard ook niet mee. Wat kan hij voor elkaar krijgen vanaf P18? De geruchten zwellen aan dat hij het veld moet gaan ruimen in de stierenstal, dus eindigen in de punten is het minimale wat hij vandaag moet bereiken om nog een beetje lucht te krijgen. Als het al niet te laat is…

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië