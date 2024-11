De spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas heeft gezorgd voor een interessante startopstelling. De meeste ogen zullen bij de start echter niet gericht zijn op de kop van het veld, maar op de derde rij. Daar staan Max Verstappen en Lando Norris zij aan zij opgesteld. Kunnen we direct vuurwerk verwachten bij de start?

Mercedes is het hele weekend als snel in de gokstad en George Russell heeft dit knap verzilverd in de pole position. Naast hem op de eerste rij staat Carlos Sainz. Wie van hen komt het beste weg bij de start? Daarachter staat verrassend Pierre Gasly in de Alpine met de Ferrari van Charles Leclerc aan zijn zijde. Kortom, een bijzondere mix en dat kan nog wel eens een leuke openingsfase gaan zorgen.

Op de derde rij dus Verstappen en Norris. De Red Bull-coureur kan hier in Vegas zijn titel veiligstellen en zal alles op alles zetten om de Brit achter zich te houden. De McLaren-coureur weet inmiddels welke trucjes hij kan verwachten en zal vooral kalm moeten blijven en proberen om slim toe te slaan. Daarnaast moet hij ook zoveel mogelijk punten zien te verzamelen voor zijn team vanwege het spannende constructeurskampioenschap.

Blamage Pérez

Verderop in de top tien staan een ijzersterke Yuki Tsunoda (P7) en Nico Hülkenberg (P9). Kunnen zij over de eindstreep komen met een handjevol punten? De hekkensluiter van het tiental is Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen was net als zijn teamgenoot het hele weekend rap, maar op het moment suprême kwam het er helaas weer niet uit. Gezien de snelheid van de Mercedes moet hij zich zeker verder naar voren kunnen opwerken.

Tot slot nog Sergio Pérez. De Mexicaan zit nog steeds in de hoek waar de klappen vallen en kwam wederom niet verder dan Q1. De tweede rijder van Red Bull heeft dit seizoen evenveel Q1-eliminaties als McLaren, Ferrari en Mercedes bij elkaar! Wanneer gaan ze hem uit zijn lijden verlossen?

De GP van Las Vegas start zondagochtend om 07.00 uur Nederlandse tijd. Kortom, op tijd onder de wol vanavond en morgen vroeg achter het scherm!

Bron: F1 op X

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!