De startopstelling voor de Grand Prix van Qatar belooft een weergaloze race in de woestijn. Met nog twee races te gaan staat het kampioenschap volledig op scherp: Lando Norris leidt met 396 punten, maar teamgenoot Oscar Piastri (374) en Max Verstappen (371) laten zich nog niet afschudden.

Piastri pakte op indrukwekkende wijze pole position op het Lusail International Circuit, met Norris direct naast hem op de eerste startrij. Een McLaren-dubbelslag die het team in een uitstekende positie brengt, maar intern zorgt voor een delicate situatie. Piastri moet Norris voor blijven om zijn eigen titelkansen levend te houden, terwijl de andere kant van de garage Norris wil zien winnen.

Max Verstappen start vanaf P3 en weet wat hem te doen staat: vóór Norris finishen. Doet hij dat niet, dan is de titelstrijd voorbij voordat de finale in Abu Dhabi begint. De drievoudig wereldkampioen zal alles op alles moeten zetten om tussen de twee papaja-oranje bolides te komen, en het liefst er helemaal voor.

LEES OOK: Kwalificatie GP Qatar: Piastri grijpt volgende strohalm, Verstappen komt net tekort

George Russell opent de tweede startrij vanaf P4, gevolgd door de verrassend sterke Kimi Antonelli in de tweede Mercedes. Knap is ook de zesde startpositie Isack Hadjar in de Racing Bulls. Carlos Sainz reed zich in zijn Williams naar P7, terwijl Fernando Alonso de top-acht completeert.

De tegenvaller op de startopstelling is Lewis Hamilton die zijn Ferrari wederom niet verder kreeg dan P18. Ook Yuki Tsunoda (P16) en Lance Stroll (P19) kenden een teleurstellende kwalificatie.

Om 17.00 uur Nederlandse tijd gaat het licht op groen voor wat wellicht de beslissende race in de titelstrijd wordt.

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.