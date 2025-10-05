George Russell heeft verrassend de pole position gepakt voor de Grand Prix van Singapore en ziet Max Verstappen naast zich op de eerste rij op de startopstelling. Twee coureurs die niet bekendstaan om toe te geven en dus belooft het een zinderende start te worden op het krappe stratencircuit van Marina Bay.

Voor Verstappen staat er bovendien veel op het spel: hij móét veel punten pakken om zijn titelaspiraties in leven te houden. Achter dit vurige duo vormen Oscar Piastri en Kimi Antonelli de tweede rij. Piastri, leider in het kampioenschap, kan met een solide resultaat zijn voorsprong verder vergroten. Titelrivaal en teamgenoot Lando Norris start vanaf P5, maar had natuurlijk op meer gehoopt tijdens de kwalificatie.

Vervolgens zijn het respectievelijk Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oliver Bearman en Fernando Alonso die de top tien compleet maken. Voor hen geldt: heelhuids door de eerste ronden komen en daarna wachten op kansen in de chaos die Singapore vaak biedt.

De grootste tegenvaller op de startopstelling komt van Williams. Carlos Sainz en Alex Albon werden na de kwalificatie uit de uitslag gehaald omdat hun achtervleugels niet aan het reglement voldeden. Waar ze aanvankelijk vanaf P12 en P13 zouden starten, beginnen ze nu als hekkensluiters op P19 en P20. Een mokerslag voor het team dat de laatste weken juist in de lift zat.

Vanmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd gaan de lichten uit. Verwacht spektakel, zeker in bocht één.

