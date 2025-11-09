Op basis van de startopstelling belooft de Grand Prix van São Paulo vanavond (start 18.00 uur Nederlandse tijd) een beslissend hoofdstuk te worden in de strijd om het wereldkampioenschap. Lando Norris vertrekt vanaf pole position en lijkt met zijn huidige vorm hard op weg naar de titel. Helemaal omdat Oscar Piastri start vanaf P4 en Max Verstappen helemaal achteraan vanuit de pitstraat.

Net als bij de startopstelling van de sprintrace staat ook nu Mercedes-talent Kimi Antonelli naast Norris te trappelen op de eerste rij. Hij oogt het hele weekend al sterk en wil nu wel eens opklimmen naar de hoogste trede van het podium. Daarachter op de tweede startrij staan Charles Leclerc en Oscar Piastri. De Australiër crashte gisteren tijdens de sprintrace en kijkt daardoor nu tegen een achterstand van negen punten aan in het kampioenschap. Hij móét scoren om in leven te blijven.

Dan zijn er nog een aantal verrassingen in de top 10. Opvallend sterk zijn de Racing Bulls-coureurs met Isack Hadjar (P5) en Liam Lawson (P7), terwijl Oliver Bearman (P8) en Pierre Gasly (P9) uit onverwachte hoek de top tien binnendrongen. Ook Nico Hülkenberg deed ijzersterke zaken in de kwalificatie en start de race vanaf de tiende stek.

Rampweekend Red Bull

Voor Red Bull is het daarentegen een rampweekend. Max Verstappen kende een dramatische kwalificatie (P16) en start door een motorwissel en setup-wijzigingen zelfs vanuit de pitstraat. De Nederlander ziet zijn titelkansen verdampen: “Daar hoeven we het niet meer over te hebben,” klonk het gelaten. Teamgenoot Tsunoda bungelt eveneens achteraan het veld. Gabriel Bortoleto sluit de rij na zijn zware crash op zaterdag. Het is een wonder dat hij zonder kleerscheuren uitstapte. Sauber kreeg de wagen net niet op tijd gereed voor de kwalificatie en dus start de Braziliaan zijn thuisrace als hekkensluiter op de grid.

