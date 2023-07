Hij kon het zelf bijna niet geloven, maar voor het eerst in ruim anderhalf jaar mag Lewis Hamilton weer eens een Grand Prix vanaf de eerste startplaats beginnen. De coureur van Mercedes was vrijdag in extremis de snelste in kwalificatie voor Grand Prix van Hongarije.

Hamilton ziet vanmiddag om 15:00 uur Max Verstappen naast zich op de grid staan. De Nederlander mocht dit jaar al zeven kleine Pirelli-bandjes in zijn prijzenkast bijzetten, maar moest zaterdag dus genoegen nemen met P2. Hij zal er op gebrand zijn om in de 600 meter van de start naar de eerste bocht direct aan Hamilton voorbij te gaan. Het is notoir moeilijk inhalen op de Hungaroring en de beste mogelijkheid is eigenlijk direct vanaf de start.

Mclaren oogt sterk

Wat niet zal helpen is dat Lando Norris en Oscar Piastri de tweede startrij vormen. De McLarens waren twee weken geleden op Silverstone al pijlsnel bij de start en dat zal zondag niet anders zijn.

Opvallende gezichten in de top tien zijn die van Guanyo Zhou en Valtteri Bottas. Alfa Romeo lijkt zijn zaakjes goed op orde te hebben dit weekend en dat resulteerde in een vijfde en zevende startplek voor de Alfa-coureurs.

Daniel Ricciardo gaf direct zijn visitekaartje af. Weliswaar is een dertiende startplek niet iets om over op te snijden, maar de herintredende Australiër was wel meteen sneller dan Yuki Tsunoda die op P17 start, voor de tegenvallende George Russell.

Startopstelling Grand Prix van Hongarije

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Lando Norris (McLaren) 4. Oscar Piastri (McLaren) 5. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6. Charles Leclerc (Ferrari) 7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8. Fernando Alonso (Aston Martin) 9. Sergio Pérez (Red Bull) 10. Nico Hülkenberg (Haas) 11. Carlos Sainz (Ferrari) 12. Esteban Ocon (Alpine) 13. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 14. Lance Stroll (Aston Martin) 15. Pierre Gasly (Alpine) 16. Alexander Albon (Williams) 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18. George Russell (Mercedes) 19. Kevin Magnussen (Haas) 20. Logan Sargeant (Williams)