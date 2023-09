Max Verstappen pakte zaterdagochtend niet geheel verrassend poleposition voor de Grand Prix van Japan. Wel opmerkelijk is dat de Nederlandse wereldkampioen zondagochtend op de startgrid McLaren-coureur Oscar Piastri naast zich weet.

De Australiër was in Q3 nipt sneller dan zijn teamgenoot Lando Norris en dus moet Max Verstappen op het rechte stuk naar de eerste bocht van Suzuka proberen om twee papaja-kleurige auto’s achter zich te houden. Verstappen kan daarbij op weinig steun van zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez rekenen. De Mexicaan start als vijfde, achter Charles Leclerc en zal vooral achterom moeten kijken om de in vorm verkerende Carlos Sainz op P6 en Lewis Hamilton op P7 voor te blijven.

Tijdschema Grand Prix van Japan

Publiekslieveling

Op de negende startplaats vinden we publiekslieveling Yuki Tsunoda die zijn contractverlenging vierde met een uitstekende kwalificatie. Ook de tweede AlphaTauri doet aardig mee: Liam Lawson start vanaf P11.

Achteraan wordt het harken voor beide Alfa Romeo’s en de twee Haas-coureurs. Logan Sargeant klokte geen tijd in de kwalificatie, maar heeft dispensatie gekregen om te starten.

Startopstelling Grand Prix van Japan