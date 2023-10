Twee Ferrari’s op de eerste rij, Max Verstappen daarachter op P3 en verder vele verrassingen op de grid voor de Grand Prix van Mexico. Lance Stroll start vanuit de pits, zo werd zondag bekend. Vorige week in Austin deed de Canadees dat ook, om vervolgens in de punten te eindigen. De startopstelling in Mexico: een overzicht.

Max Verstappen weet Daniel Ricciardo naast zich op de tweede rij, achter polesitter Charles Leclerc en diens teamgenoot Carlos Sainz. Kan de al het hele weekend sterk rijdende Ricciardo serieus strijden om de podiumplaatsen? Qua racepace vermoedelijk niet, zeker niet met iemand als Lewis Hamilton in zijn kielzog. Van Mercedes wordt in de wedstrijd meer verwacht dan in de kwalificatie.

Voorin wordt het een leuke strijd, achterin biedt de startopstelling in Mexico ook perspectief. Yuki Tsunoda start bijvoorbeeld vanaf P18. Eerst zou dat door een motorwissel – de Japanner krijgt daarnaast een nieuwe versnellingsbak – zelfs vanaf de laatste plek zijn. Zaterdag ‘won’ Tsunoda echter een plek nadat Logan Sargeant naar P20 werd gedegradeerd als gevolg van een incident in de kwalificatie. Door het wegvallen van Stroll, schoof Tsunoda zondag vervolgens nog een plek op. Let ook op Lando Norris: vanaf plek zeventien zal hij zich in de McLaren ongetwijfeld snel een weg naar voren banen.

De nieuwe startopstelling in Mexico:

