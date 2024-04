Lando Norris en Lewis Hamilton op de eerste startrij. Wanneer je dit voorafgaand aan de sprintkwalificatie had geroepen, dan werd je voor gek verklaard. Toch is niets minder waar en kunnen we ons sowieso opmaken voor een leuke openingsfase van de sprintrace in Shanghai.

Op de tweede rij staan Fernando Alonso en Max Verstappen. Normaal gesproken zou de Nederlander binnen mum van tijd het veld aanvoeren, maar dit kan zomaar eens anders verlopen. De teams hebben nog niet genoeg data kunnen verzamelen in die ene vrije training en tijdens verregende sprintkwalificatie.

En kunnen de coureurs van Stake F1 nog verrassen? Beiden staan knap in de top 10 en met name Zhou Guanyu zal door het thuispubliek naar voren worden geschreeuwd. Iets dat George Russell ook wel kan gebruiken, want de elfde positie is natuurlijk benedenmaats voor de Mercedes-coureur.

Dan is er nog de andere onbekende in het geheel: houden we het droog? Zo ja, dan zal de orde redelijk snel worden hersteld in het veld. Krijgen we toch een regenrace, dan kan het zomaar eens een idiote sprintrace gaan worden met een onvoorspelbaar podium.

Hoe dan ook kunnen we ons opmaken voor een vermakelijk schouwspel op het Shanghai International Circuit. Met kleine oogjes, dat wel. De sprintrace begint namelijk om 05.00 uur Nederlandse tijd. De koffiemachines van de Formule 1-fans draaien morgenochtend ongetwijfeld overuren.

Startopstelling sprintrace GP China