Oscar Piastri heeft de beste uitgangspositie voor de sprintrace in Qatar bemachtigd. De Australiër klokte in de McLaren de snelste tijd in de sprintkwalificatie en start vanmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd vanaf pole position. Voor teamgenoot Lando Norris is een derde plek op de startopstelling misschien niet ideaal, maar met George Russell tussen hem en Piastri in heeft McLaren wel beide wagens in de top drie staan.

Max Verstappen moet vanaf de zesde positie aan de bak en had ongetwijfeld op meer gehoopt. Opmerkelijk: voor het eerst dit seizoen start teamgenoot Yuki Tsunoda voor Verstappen. Verder verraste Fernando Alonso met een sterke vierde tijd voor Aston Martin, terwijl Mercedes-rookie Kimi Antonelli zich als zevende kwalificeerde. Carlos Sainz maakt de top acht namens Williams compleet.

De grootste domper op de startopstelling is, wederom, voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kwam tijdens de sprintkwalificatie niet verder dan de achttiende positie. Het lijkt erop dat de gifbeker nog niet leeg is voor de Brit en hij kijkt dan ook reikhalzend uit naar het einde van dit seizoen bij Ferrari.

