Yuki Tsunoda heeft teamgenoot Max Verstappen voor het eerst verslagen in een kwalificatiesessie! In aanloop naar het sprintnummer in Qatar kwalificeerde de Japanner zich als vijfde, één plek vóór de viervoudig wereldkampioen. Daarmee geeft hij een belangrijk signaal af aan Red Bull, dat in de nasleep van het raceweekend in Qatar een beslissing wil nemen over de line-up voor 2026.

Tsunoda was vrijdag met een rondetijd van 1:20.519 slechts negen duizendsten sneller dan Verstappen. Toch kan dit optreden in de sprintkwalificatie cruciaal zijn voor de 25-jarige coureur. Na een teleurstellend debuutseizoen bij Red Bull is zijn toekomst in de Formule 1 allerminst zeker. De kans is al groot dat hij volgend jaar terugkeert naar Racing Bulls, maar daar azen meerdere coureurs op een zitje. Liam Lawson wil graag in de koningsklasse blijven, terwijl ook Red Bull-junior en Formule 2-talent Arvid Lindblad zich nadrukkelijk in de kijker rijdt.

LEES OOK: Tsunoda bespreekt Red Bull-toekomst, weigert rol als reservecoureur

Isack Hadjar – de revelatie van Racing Bulls – is de gedoodverfde opvolger van Tsunoda. In aanloop naar het sprintweekend werd de Japanner al gevraagd naar volgend jaar. Hij verklaarde dat hij enkele dingen zeker weet, al mocht hij daar niet verder over uitweiden. Zijn eigen toekomst lag in ieder geval nog open, al sprak hij wel uit dat hij geen rol als test- en reservecoureur ambieert.

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.