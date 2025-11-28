Yuki Tsunoda is allerminst zeker van zijn toekomst in de Formule 1. De 25-jarige coureur stroomde dit jaar eindelijk door naar hoofdteam Red Bull, waar hij ten prooi viel aan viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Tegen de Nederlander kon Tsunoda zich zelden meten, en inmiddels dreigt hij – zoals alle Red Bull-teamgenoten voor hem – zijn stoeltje te verliezen. In aanloop naar het sprintweekend in Qatar doet de Japanner een boekje open over zijn toekomst.

Red Bull wil na de GP van Qatar een keuze maken over de line-ups voor 2026. Voor Racing Bulls-rookie Isack Hadjar gloort een plek bij het hoofdteam; de verwachting is dat hij tweede coureur wordt naast Verstappen. Tsunoda zou kunnen terugkeren naar Racing Bulls, maar ook daar is het dringen. Formule 2-belofte Arvid Lindblad maakt mogelijk promotie, waardoor er nog maar één stoeltje overblijft voor óf Liam Lawson óf Tsunoda. De verliezer moet genoegen nemen met een rol als test- en reservecoureur.

Tsunoda ziet dat echter niet zitten. Tijdens de mediadag in Qatar werd hem gevraagd of hij een tussenjaar als reserve zou overwegen. “Daar denk ik eerlijk gezegd niet over na”, reageerde hij. “Ik weet het niet, maar zoiets ben ik niet van plan. Natuurlijk wil ik voorin rijden en Max (Verstappen, red.) helpen”, voegde hij eraan toe. “Als dat lukt, is dat positief voor mij en goed voor mijn toekomst. Dat betekent niet dat ik nu gefrustreerd ben over mijn situatie. De situatie is eigenlijk al sinds het begin van het seizoen hetzelfde.”

‘Heb alles nog in eigen hand’

Nu een beslissing ophanden is, onthulde Tsunoda dat hij inmiddels wel íéts weet. “Ik weet iets dat ik nog niet met jullie kan delen”, zei hij geheimzinnig. “Maar de meeste mensen kunnen het wel raden. Verder weet ik niet wat er gaat gebeuren. Laten we rustig afwachten. De definitieve beslissing is nog niet genomen; ik heb alles nog in eigen hand. Ik ga proberen Max zo goed mogelijk te ondersteunen. Daar richt ik me op, en dan zie ik wel hoe het seizoen afloopt.”

“We moeten eerst maar eens kijken hoe de kwalificatie verloopt”, vervolgde hij, met het oog op het aankomende sprintweekend. “Als ik vlak achter Max zit, weet ik wat ik moet doen. En als ik voor hem rijd – al is dat onwaarschijnlijk – dan is ook duidelijk wat mijn rol is. We voelen nu misschien wat meer druk door Max’ titelkansen. Bovendien kunnen we nog steeds tweede worden in het constructeurskampioenschap. Het worden twee spannende weekenden.”

