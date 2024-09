Formule 1-CEO Stefano Domenicali is duidelijk: er komt geen extra Grand Prix in de VS. Onlangs bracht de sport nog een bezoek aan het Amerikaanse patentbureau om de handelsmerken ‘Chicago Grand Prix’ en ‘Grand Prix of Chicago’ vast te leggen. Volgens Domenicali zijn er echter geen plannen om een vierde race te organiseren in de Verenigde Staten.

Sinds de Formule 1 is overgenomen door de Amerikaanse entertainmentgigant Liberty Media, zit de sport in de lift. Met name in de Verenigde Staten kent de koningsklasse een groeiende populariteit, vooral door de Netflix-serie Drive to Survive. Door de toenemende interesse in de Formule 1 is er ook meer vraag ontstaan naar Grands Prix in de VS. Circuit of the Americas in Texas is sinds 2012 het decor voor de Amerikaanse GP, en in de afgelopen twee jaar kwamen daar de GP van Miami en de GP van Las Vegas bij.

Onlangs legde de Formule 1 ook de handelsmerken ‘Chicago Grand Prix’ en ‘Grand Prix of Chicago’ vast. Kunnen de Amerikaanse fans zich verheugen op een vierde race op eigen bodem? ‘Nee’, zegt CEO Stefano Domenicali. In gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo legde hij uit dat drie races voldoende zijn. “Er komt geen extra race naar de Verenigde Staten,” aldus de Italiaan. “Alle geruchten zijn onjuist, laat dat duidelijk zijn. Drie races in Amerika is perfect.”

