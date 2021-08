Haas F1-teambaas Günther Steiner kennen we van zijn eerlijkheid en oprechtheid, ook als het minder goed gaat met het team. De Italiaan is ook nu eerlijk over de kansen van zijn team dit seizoen om niet als laatste te eindigen: “De kans is zeer, zeer klein.”

Al voordat het seizoen begon was het duidelijk dat Haas dit seizoen zou laten lopen. Hoewel het vroeg in het seizoen nog met een kleine update kwam, zijn alle ogen al gericht op 2022. Het team hoopt dat de kaarten goed in hun voordeel geschud worden wanneer de nieuwe technische regels ingaan. Met auto’s die beter in staat moeten zijn om elkaar te volgen hoopt Haas een stap naar het middenveld te zetten. Voorlopig heeft het Amerikaanse team nog twaalf races te gaan dit seizoen en na elf races staat het nog steeds op nul punten. Nu Williams op tien punten staat weet teambaas Günther Steiner dat het lastig wordt om niet als laatste te eindigen dit seizoen.

“De kans is zeer, zeer klein”, zegt Steiner. “Ik ben erg realistisch over dit soort dingen. Williams had niet verwacht dat ze de punten zouden pakken die ze gepakt hebben. Ze hebben het goed gedaan en stonden er op het goede moment bij. Dat is hoe het gaat in de races. Dat is waarom ik ook altijd zeg dat je altijd je uiterste best moet doen. Zij stonden er toen er punten voor het oprapen lagen en dat is precies wat zij deden. Maar ik wed er niet op dat we meer punten zullen krijgen dan zij”, aldus Steiner over de strijd met Williams. Momenteel is Alfa Romeo de naaste concurrent van Haas: zij staan slechts op drie punten.

Haas had in Hongarije nog in de buurt van de punten kunnen komen, maar Mick Schumacher kon zijn concurrenten niet achter zich houden terwijl Nikita Mazepin na een knullig incident in de pitstraat uitviel. Hij wilde naar zijn pitbox gaan toen Kimi Räikkönen uit de zijne reed. Mazepin beschadigde zijn ophanging rechtsvoor en dus ging de kans op punten in rook op. “Het was erg teleurstellend omdat het zo onnodig was”, stelt Steiner. “Soms gebeuren dit soort dingen, maar ze horen niet te gebeuren”, aldus de teambaas.

