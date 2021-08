Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft het opgenomen voor zijn neefje, Mick Schumacher, nadat de Duitser onlangs kritiek kreeg van Haas F1-teambaas Günther Steiner.

Steiner liet zich onlangs uit over de hoeveelheid crashes die het team de afgelopen tijd heeft gehad. Hij richtte zich daarbij met name op Mick Schumacher, die drie zware klappers te verduren had in Monaco, Frankrijk en Hongarije. “Mick heeft in de afgelopen vijf races een aantal zware crashes gehad”, zei Steiner. “Een spin kan gebeuren, maar deze ongelukken zijn best zwaar. Het is veel geld en zonder goede reden.”

Foto: BSR Agency

Die woorden schoten de oom van Mick, Ralf Schumacher, in het verkeerde keelgat. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt verbaasd ben wat Günther Steiner doet”, vertelt de Sky F1-analist. Hij was met name boos omdat hij vernomen had dat Steiner eerst met de media had gesproken over zijn crashes, voordat hij Mick zelf had benaderd. “Hij zegt zelf dat hij Mick helemaal niet heeft gesproken, gaat naar de media en bekritiseert zijn coureur die al zijn excuses heeft aangeboden. Meer kan hij niet doen. En als het al gebeurt doe je zoiets intern, niet extern”, aldus Ralf Schumacher.

Ralf zegt ‘zeer, zeer teleurgesteld’ te zijn met de uitspraken van Steiner. Hij koos meteen de tegenaanval. “Als we dan toch zo doen, kunnen we openlijk zijn: Haas rijdt al drie jaar achteraan. Wat doet hij als teambaas? Daar praat men ook niet openlijk over”, aldus Schumacher.

Steiner kreeg vervolgens vragen van Motorsport-Total over de opmerkingen van Ralf. “Ik wil daar niets aan toevoegen. Ik doe de dingen zoals ik ze doe. Ik denk niet dat het tot nu toe slecht verlopen is. Laat het duidelijk zijn dat het geen kritiek op Ralf is, maar ik doe de dingen zoals ik ze goed vind. Ik heb ook niet slecht gepraat over Mick. Ik heb alleen gezegd dat het te veel werd. Ik heb niet gelezen wat de media ervan gemaakt hebben, maar we hebben de laatste tijd veel crashes gehad. Dat is onnodig en het helpt niemand. Dat is alles wat ik zei. Maar nogmaals: ik run mijn team zoals ik wil”, aldus Steiner.

