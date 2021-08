Haas F1-teambaas Günther Steiner is niet blij met de hoeveelheid crashes van zijn coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Hij richt zich daarbij met name op Schumacher, die de afgelopen tijd meer crashes heeft gehad dan Mazepin: “Het is veel geld en zonder goede reden.”

Met name Schumacher heeft de laatste tijd een groot aandeel gehad in de schadepost van het Amerikaanse team. De Duitse F2-kampioen van 2020 crashte zaterdag nog in de derde vrije training op de Hungaroring. De opgelopen schade was dusdanig groot dat de versnellingsbak verwisseld moest worden, maar het team kon de auto niet op tijd gereed krijgen voor de kwalificatie. Dat gebeurde eerder ook al in Monaco, al was toen een chassiswissel nodig. Bovendien crashte Schumacher in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk, terwijl hij net het beste kwalificatieresultaat van het team van dit seizoen had behaald. Door die late crash in Q1 miste hij Q2.

Foto: BSR Agency

Voor teambaas Günther Steiner zijn het dan ook geen fijne tijden, al helemaal niet omdat het team rekening moet houden met het budgetplafond en elke crash dus een flinke dreun geeft in het financiële plaatje. “Mick heeft in de afgelopen vijf races een aantal zware crashes gehad”, vertelt Steiner. “Een spin kan gebeuren, maar deze ongelukken zijn best zwaar. Het is veel geld en zonder goede reden.”

“We moeten eraan werken en ervoor zorgen dat we daar beter in worden”, vervolgt de Italiaan. “Het budget is het budget, daar moet je je aan houden. Je moet altijd wel een plan hebben voor het geval dat je dit soort ongelukken hebt. Op dit moment voelen we het natuurlijk wel, maar het is nog steeds te overzien. Maar binnenkort bevinden we ons in een positie dat we wel nieuwe manieren moeten vinden om hiermee om te gaan. Het worden er een beetje te veel en ze zijn te zwaar”, aldus de Haas F1-teambaas.

Hoewel Schumacher de laatste tijd dus een aantal crashes heeft gehad, valt dat aan de andere kant van de garage, bij Mazepin, juist mee. Steiner is dan ook tevreden met de Russische rookie, die een lastig debuut kende. “We maken te veel fouten…alhoewel, ter verdediging van Nikita zou ik hier geen meervoud moeten gebruiken, want hij heeft zich de afgelopen races goed gedragen. Hij heeft het erg goed gedaan. Hij heeft geen schade gereden of iets dergelijks. Mick heeft de afgelopen races een aantal incidenten gehad, dat moeten we verbeteren”, besluit Steiner.