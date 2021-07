Günther Steiner maant de Formule 1 aan te stoppen met het plannen van triple-headers, omdat ze ‘zwaar’ zijn voor monteurs en teampersoneel. De Haas-teambaas zou liever veel double-headers zien dan enkele drieluiken. “Ik denk dat consisent double-headers organseren beter is dan één triple-header.”

Het drieluik Frankrijk-Stiermarken-Oostenrijk vormde de eerste triple-header van het seizoen. Na de zomerstop volgen nog eens drie keer drie Grands Prix in drie weken. Volgens Haas-teambaas Günther Steiner moet de Formule 1 rekening houden met het teampersoneel wanneer ze zo’n triple header plant.

Lees ook: Ecclestone over de toekomst van Mick Schumacher: ‘AlphaTauri als volgende team’

“Op dit moment is er vanwege de coronapandemie nog steeds sprake van kalenderwijzigingen. Maar we moeten proberen om geen triple-headers te hebben”, wordt Steiner geciteerd door Crash.net. “Ik denk dat meer double-headers beter zijn dan één triple-header. Het is beter om consistent double-headers te organiseren dan vier triple-headers in een seizoen.”

“Met triple-headers zijn sommige mensen meer dan een maand van huis en in die maand worden er drie races verreden, wat ook behoorlijk stressvol is”, vervolgt de Haas-teambaas. Steiner beseft dat de coronapandemie het opstellen van een kalender niet eenvoudiger maakt. “Ik weet zeker dat de FOM (Formula One Management, red.) er naar zal kijken, maar op dit moment is het een COVID-kwestie omdat een triple-header zoals deze er gewoon is ingegooid omdat de kalender steeds verandert.”

Jetlag

Met België-Nederland-Italië, Rusland-Turkije-Japan en Verenigde Staten-Mexico-Brazilië staan er later dit jaar nog drie triple-headers op de kalender. Vooral het drieluik dat eindigt in Japan zal zijn tol eisen, zo voorspelt Steiner. “Het zal steeds moeilijker worden, omdat je ook de tijdzone moet veranderen en natuurlijk de jetlag die erbij komt kijken”, aldus de Haas-teambaas.

Lees ook: ‘GP van Duitsland geen alternatief voor lege plekken op kalender’