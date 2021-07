De kans lijkt nihil dat de Formule 1 dit jaar alsnog naar Duitsland trekt om daar een GP af te werken als alternatief voor een weggevallen race. De sport laat Hockenheim en de Nürburgring vermoedelijk links liggen.

Dat bericht Auto, Motor und Sport in navolging op het nieuws dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat. Volgens de Duitse publicatie is er recentelijk geen contact geweest tussen de Formule 1 en Hockenheim en de Nürburgring. Nadat de Nürburgring in 2020 nog wel als stand-in fungeerde, is de kans op een GP in Duitsland in 2021 klein.

De Formule 1 zou in de eerste plaats zoeken naar alternatieve racelocaties die (flink) betalen om een Grand Prix te houden. Daarnaast stond Australië eind november op de kalender (als het vaak slecht weer is in Europa) én ingepland tussen Saoedi-Arabië en Abu Dhabi, wat een logistieke uitdaging betekent.

Auto, Motor und Sport stelt daarom ook dat ‘het lijstje met alternatieven beperkt is’. Een extra race in het Midden-Oosten wordt aangehaald als meest waarschijnlijke oplossing. Voor het najaar zijn meer kalenderwijzigingen niet uitgesloten. Zo staan ook de races in Japan, Brazilië en mogelijk ook Mexico op de tocht.

In 2020 viel de vrijdag van de GP van Duitsland in het water door slecht weer.