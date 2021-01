Nürburgring wil wel weer een gat in de kalender opvullen: ‘Maar nog niks gehoord’

De Duitse Nürburgring staat er wel weer voor open als reservelocatie voor een Grand Prix te fungeren als een andere race wegvalt, maar de organisatie zegt nog niks gehoord te hebben vanuit de Formule 1.

Dat verklaart een woordvoerder van het circuit in de Eifel althans tegenover F1-Insider. De Nürburgring is al sinds 2013 geen vaste waarde meer op de kalender, maar nadat in 2020 veel van de oorspronkelijke races wegvielen vanwege de coronacrisis, bleek de Nürburgring een welkom alternatief waar snel een Grand Prix op poten kon worden gezet.

De Nürburgring staat voor 2021 wederom niet op het reguliere raceschema, maar mocht de Formule 1 indien nodig weer aankloppen, dan staat het circuit er ‘in principe voor open daarover in gesprek te gaan’. “De gesprekken met de Formule 1 waren vorig jaar zeer aangenaam en we hebben wel laten zien dat we in korte tijd een Grote Prijs kunnen organiseren”, haalt de woordvoerder daarbij aan.

De Formule 1 heeft in 2021 al veranderingen aan de kalender doorgevoerd met het uitstellen van de Grand Prix van Australië en het vervangen van de race in China door Imola. FORMULE 1 Magazine kon vorige week bovendien melden dat ook de Grands Prix van Monaco, Canada en Azerbeidzjan op de tocht staan, met Istanbul Park, Mugello en de Nürburgring genoemd als mogelijk vervangers.

