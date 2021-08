Haas F1-teambaas Günther Steiner is tevreden met de ontwikkeling van de bolide voor 2022. Het team stopte al vroeg in het jaar met de ontwikkeling van de huidige bolide, de VF-21, in de hoop dat het daardoor in 2022 er veel beter voor staat. Voorlopig is het team niet van plan om haar huidige structuur, waarbij het veelal onderdelen koopt van Ferrari, aan te passen.

De zomerstop nadert en dus verleggen meerdere teams hun focus al volledig naar het seizoen 2022. Hier en daar komen teams misschien nog met kleine updates voor de huidige auto, maar met de grote reglementswijzigingen voor 2022 zullen teams zich optimaal willen voorbereiden op het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Van Haas was het al bekend dat ze vroeg dit seizoen de ontwikkeling van de auto voor dit seizoen zouden stopzetten en dat alle ogen naar 2022 gingen. Dat is volgens Steiner niet veranderd.

“We hebben deze auto al een poosje geleden achterwege gelaten”, vertelt Steiner. “Dat valt wel te zien, hè”, grapt Steiner, die ook weet dat Haas de hekkensluiter is. “We hebben niet veel ontwikkeld. We hebben onze focus verlegd naar de nieuwe auto en daar werken we hard aan. De mensen in Italië, waar de auto wordt ontwikkeld, werken heel hard, want we willen allemaal wel terugkeren naar waar we waren voordat de pandemie ons raakte.”

“Ik denk dat we de goede kant opgaan. We zullen natuurlijk niet weten waar we staan tot aan volgend jaar. Maar ik ben blij met wat ik zie”, aldus Steiner.

Foto: BSR Agency

Haas stapte in 2016 in de Formule 1 met een opmerkelijke structuur. In plaats van alles zelf te ontwikkelen, kocht het team onderdelen in van Ferrari. De auto leek daardoor ook veel op de Ferrari. Toch denkt Haas er op dit moment niet aan om het team op technisch vlak uit te breiden en zo te versterken. “Op dit moment niet, nee”, antwoordt Steiner desgevraagd. “We hebben al een goed team. Zoals je weet kopen we veel onderdelen van Ferrari, dus we hebben niet zoveel mensen nodig omdat we dat kopen. We gaan gewoon door zoals we zijn begonnen en proberen gewoon een goede auto bij elkaar te krijgen”, besluit de Italiaan.