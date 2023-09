De tanende populariteit van de Formule 1 in Duitsland is een groot probleem volgens Günther Steiner. Tegen Motorsport Magazin speculeert de Haas-teambaas dat het waarschijnlijk komt door de manier waarop Duitsers TV kijken. Voor een voorbeeld van hoe het eigenlijk moet, wijst Steiner naar het Nederlandse publiek.

De Formule 1 maakt een periode van ongekende populariteit mee. Vooral in Amerika en het Midden-Oosten blijft de sport groeien. Maar terwijl de rest van de wereld alleen maar meer F1 is gaan kijken, begint op te vallen dat Duitsland behoorlijk achterblijft. Sinds 2020 is er geen race meer gehouden bij onze oosterburen, en met het vertrek van Sebastian Vettel aan het einde van 2022 is ook een van de populairste en succesvolste Duitse coureurs niet meer op de baan te vinden. Dit jaar is de enige Duitse coureur in de Formule 1 Haas-coureur Nico Hülkenberg, met Mick Schumacher op reserve bij Mercedes. Mede daardoor kelderen de kijkcijfers in Duitsland ook en leeft de sport daar minder en minder.

Maar volgens Günther Steiner is er nog een andere reden, en dat heeft alles te maken met de manier waarop Duitsers TV kijken. De races worden in Duitsland via Sky Sports uitgezonden. Willen mensen dat kunnen bekijken, dan moeten ze een extra pakket aanschaffen. “Mensen betalen liever niet extra voor TV in Duitsland”, legt Steiner uit. “De gratis TV zenders in Duitsland zijn namelijk ook al erg goed. Dus mensen vragen zich af: waarom zou ik voor iets gaan betalen als het gratis alternatief ook al goed genoeg is? Er moet een stap gezet worden naar het kunnen betalen voor iets, en dat is een flinke stap. Wij moeten nu ergens die balans zien te vinden, waarbij het product waarvoor ze betalen ook goed genoeg is natuurlijk.”

Het einddoel is voor Steiner duidelijk: een situatie zoals in Nederland. “We moeten vooral zorgen dat we weer een fanbase op weten te bouwen in Duitsland, net zoals de Nederlanders dat hebben. Daar kijken een heleboel jonge mensen ook naar Formule 1. Net als in Amerika, en overal ter wereld eigenlijk. Het gaat alleen in Duitsland maar moeilijk. Dat is jammer, want Duitsland is altijd al een Formule 1-land geweest. Ik doe hard mijn best. Ik breng nog een Duitse coureur mee. Een race zou ook leuk zijn natuurlijk. Maar daarvoor moet je bij de Duitse politici en bedrijven zijn, niet bij mij.”

