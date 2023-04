De kans dat Günther Steiner en Mick Schumacher nog eens gezellig met elkaar een kop koffie gaan drinken, lijkt redelijk om zeep na de laatste ontboezemingen van de teamchef van Haas in het boek Surviving to drive.

In het boek dat volgende week verschijnt, beschrijft Steiner de dagelijkse gang van zaken binnen het Haas Formule 1-team in 2022. De flamboyante Italiaan neemt daarbij geen blad voor de mond. Zo is hij zeer kritisch over Mick Schumacher, die de afgelopen twee seizoenen voor Haas reed, maar eind vorig jaar aan de kant werd gezet.

Dat kwam mede omdat de jonge Duitser (te) veel schade reed, zo onthult Steiner in zijn boek. Schumacher was vorig jaar betrokken bij drie zware ongelukken, in Saoedi-Arabië, Monaco en Japan. Die laatste crash was voor Steiner de druppel. “Vleugel kapot. Neus kapot. Vloer kapot. En het chassis! Het gebeurde tijdens de fucking in-lap. De in-lap! Natuurlijk, het was nat, maar niemand anders reed zijn auto in de prak terwijl hij terugreed naar de pitstraat”, aldus Steiner in Surviving to drive dat op 20 april in de winkel ligt.

Schumacher rijdt op Suzuka zijn auto total loss (Getty Images)

Miljoenenschade

De schade aan de VF-22 van Schumacher bedroeg alleen al in Japan zevenhonderdduizend dollar, in totaal kwam de schade die de Duitser in 2022 reed uit op meer dan 2,5 miljoen dollar. Voor Steiner reden genoeg om Schumacher aan het einde van het seizoen aan de kant te zetten en te vervangen door Nico Hülkenberg.

