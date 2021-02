Steiner heeft vertrouwen in Schumacher, maar ‘ik zal hem beschermen’

Na jaren te hebben gerekend op de ervaring van Kevin Magnussen en Romain, kiest Haas in 2021 voor twee jonge coureurs. Zowel Mick Schumacher en Nikita Mazepin zijn 21 jaar en debuteren komend seizoen in de Formule 1. Dat betekent dat het duo de kans moet krijgen om te leren, zo vertelt Günther Steiner, die zegt te waken over de hoge verwachtingen voor Schumacher junior. “Ik zal hem beschermen als dat nodig is.”

Haas hoopt na twee moeilijke seizoenen op een beter 2021, al hield de Amerikaanse renstal bij de keuze voor rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin ook de regelrevolutie van 2022 in het achterhoofd. “Beiden hebben hun talent al bewezen, maar ze zijn nog erg jong, dat mag je niet vergeten”, vertelt Günther Steiner aan F1-Insider. “Dat betekent dat je hen ook moet toestaan fouten te maken. Daar moeten ze van leren.”

Omdat 2021 wel eens een jaar van vallen en opstaan wordt voor de Amerikaanse renstal, richt Haas zich nu al op 2022. “2021 zal voor ons allemaal een opleidingsjaar zijn naar 2022, wanneer we in de aanval willen gaan en in de top vijf van het constructeurskampioenschap willen eindigen. Daarom concentreren we ons in de windtunnel nu al op de auto van volgend jaar.”

Door de komst van Mick Schumacher mag Haas zich ook verwachten aan wat extra media-aandacht komend seizoen. Steiner beseft dat er meteen verwachtingen zullen zijn voor Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael. “Maar je kunt ook niet verwachten dat Mick zeven titels wint”, tempert de Haas-teambaas meteen. “Ik zal hem beschermen als het erop aankomt, omdat ik ervan overtuigd ben dat hij zal slagen. Je moet hem gewoon wat tijd geven, dat geldt ook voor Nikita Mazepin”, aldus Steiner.

