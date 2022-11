Haas F1-teambaas Günther Steiner kan zijn geluk niet op nadat Kevin Magnussen op verrassende wijze zijn eerste poleposition in de Formule 1 veroverde. Het heeft volgens Steiner laten zien dat Haas niet alleen op de grid staat om mee te doen, maar ook ‘om te vechten’.

Door de wisselvallige omstandigheden op het Autódromo José Carlos Pace was het, zoals Max Verstappen na de kwalificatie zei, een ware loterij wie de poleposition zou veroveren. Dat het dan zou resulteren in de eerste Formule 1-pole voor Kevin Magnussen, had ook teambaas Günther Steiner niet durven dromen.

“Het voelt vrij goed”, kan Steiner zijn lach niet onderdrukken bij Viaplay. “Het is fantastisch. We hebben hard gewerkt. Het begon te regenen en Kevin zette op het juiste moment zijn ronde neer. Uiteindelijk waren er meerdere coureurs op de baan en die kregen het niet voor elkaar.”

Het was voor Haas op deze manier een dag van twee uitersten: waar Kevin Magnussen de poleposition veroverde, eindigde teamgenoot Mick Schumacher als laatste. “Het was helaas niet zijn beste ronde toen we hem naar buiten stuurden”, stelt Steiner vast. Maar de aandacht gaat toch vooral naar die pole van Magnussen: “Dit is fantastisch voor het hele team, ik ben blij voor ze.”

Voor Haas is deze poleposition een ‘belangrijke’, meent Steiner. “De laatste twee jaren waren zwaar, maar we bleven hard doorwerken en hadden weinig geluk”, doelt hij onder andere op de zwart-oranje vlag die Magnussen dit seizoen drie keer te zien kreeg waardoor hij verplicht een pitstop moest maken. “Het team heeft hier laten zien waar we van gemaakt zijn.”

“We zijn hier niet alleen om mee te doen, we zijn hier om te vechten en vandaag hebben we het natuurlijk heel goed gedaan”, vervolgt Steiner. Het voelt voor Haas misschien als een zege, maar een feest zal er volgens Steiner niet komen. “We moeten scherp blijven en voor de punten gaan. Het is een fantastische dag voor de jongens, maar we vieren dit wel een andere keer.”

Wat dan het plan is voor de sprintrace? “Dat weet ik nog niet, we gingen er niet vanuit dat we van poleposition zouden starten!”, grapt Steiner. “Maar ik denk dat we wel voor punten kunnen gaan.”