Haas F1-teambaas Günther Steiner vindt dat Nikita Mazepin ‘moet leren dat hij niet in een auto zo goed als de Mercedes’ rijdt. De opmerking van de Italiaan komt na opnieuw een lastige dag voor de Rus, die tijdens de eerste vrije training al twee keer spinde.

Mazepin maakte drie weken geleden zijn Formule 1-debuut in Bahrein, maar die verliep niet zoals hij zou hebben gehoopt. De rookie spinde een aantal keren tijdens de vrije trainingen en kwalificatie, met als dieptepunt de crash na een spin in de race. De eerste dag op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari begon opnieuw met een spin tijdens de installatieronde in de eerste vrije training, maar eindigde nog slechter toen de Rus de muur raakte. Teambaas Günther Steiner hoopt dat zijn coureur zal leren van zijn fouten.

“Op een gegeven moment moet Mazepin minder vaak spinnen”, vertelt Steiner. “Maar hij doet daar heel erg zijn best op, misschien juist te veel. Hij moet de limiet opzoeken. Maar dat is aan hem, niet aan ons. We kunnen hem daar wel bij helpen, maar dit is een van de dingen die ik al eens eerder heb verteld: leren is pijnlijk. Het gaat gepaard met pijnlijke momenten, maar hopelijk stopt dat op een gegeven moment en komt hij goed terecht”, aldus de Italiaan.

Het weekend begon opnieuw stroef voor Mazepin. Foto: Motorsport Images

Mazepin heeft voorafgaand aan zijn Formule 1-debuut al een aantal keren in de Mercedes gereden als onderdeel van een reeks privétests. Steiner vermoedt dat de ervaring met die auto ervoor heeft gezorgd dat Mazepin andere verwachtingen had van de Haas. “Ik denk dat hij vorig jaar wat geleerd heeft door in die auto te rijden, maar hij moet ook leren dat onze auto niet zo goed is als de Mercedes. Daar ben ik erg open over, ik maak daar geen geheim van. De Mercedes is zeker iets minder temperamentvol dan onze auto.”

“We hebben een heel jaar om te leren”, vervolgt de teambaas. “Hopelijk hebben we niet het hele jaar om te spinnen, maar we zijn hier om te leren. Dat is wat we dit jaar proberen”, concludeert Steiner.