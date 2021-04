Het was voor Nikita Mazepin in Bahrein niet het Formule 1-debuut waar hij van zal hebben gedroomd: de race kwam na drie bochten al ten einde na een spin en crash. Toch was het ‘vrij makkelijk’ voor de jonge Rus om het rampdebuut achter zich te laten.

Het had een mooi debuut moeten worden voor Mazepin, maar het weekend in Bahrein eindigde in een ramp. De jonge Rus had meerdere spins gedurende het weekend, maakte geen vrienden tijdens de kwalificatie door de ‘gentleman’s agreement’ te negeren en ‘voor te dringen’ en als dieptepunt kwam zijn race na drie bochten al tot een einde. Hoewel het dus op zijn zachtst gezegd geen perfecte start was, heeft de Rus dat weekend al achter zich gelaten.

“Het was vrij makkelijk het achter me te laten”, vertelt Mazepin over zijn rampdebuut. “Als coureur heb je slechte dagen. Die moet je snel achter je laten. Je kan er van leren, maar ergens houdt het op en dan moet je door. Ik heb er trouwens wel veel van opgestoken en die kennis neem ik mee naar deze race”, aldus de hoopvolle Haas-coureur.

Als Mazepin nog eens gevraagd wordt naar het verwerken van zijn rampdebuut, antwoordt hij: “Ja, ik heb het volledig achter me gelaten. Ik was natuurlijk teleurgesteld, maar het ging allemaal heel snel. Het was pijnlijk, maar in de Formule 1 heb je 23 races. Je hebt hoogte- en dieptepunten, maar je moet de negativiteit niet met je meenemen”, concludeert de Rus.