Haas richt vizier op Williams: ‘Enige team waar we mee kunnen vechten’

Het kleine Amerikaanse Haas was er al bang voor dat het dit jaar achteraan zou banjeren en die vrees werd bewaarheid in Bahrein. Het enige team waar Haas dit jaar realistisch gezien de strijd mee kan aangaan, stelt teambaas Günther Steiner zelfs, is Williams.

Ook Williams was in Bahrein echter een maatje te groot voor Haas: George Russell haalde op zaterdag Q2 van de kwalificatie, terwijl Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin kansloos in Q1 bleven hangen. Russells Williams-teamgenoot Nicholas Latifi was daarin ook nog eens een stuk sneller dan Schumacher, de snelste Haas-coureur, met een verschil van meer dan een halve seconde.

In de race ging het al niet veel beter, met Mazepin die al in de eerste paar honderd meter crashte en Schumacher de laatste coureur die zijn auto rijdend aan de finish wist te brengen. “Het beste wat we dit jaar kunnen doen, is onze coureurs zo goed mogelijk klaarstomen voor volgend jaar en ze ervaring laten opdoen”, vatte Steiner de doelstelling daarom nog maar eens kort samen.

“Het zou echter goed zijn als we kunnen strijden met Williams”, meent de Haas-teambaas. “Dat is denk ik ook het enige wat erin zit, al denk ik wel dat we daartoe in staat zijn”, probeert hij positief te blijven en wil hij de lat ook niet hoger leggen dan dat. Haas richt al haar aandacht qua auto-ontwikkeling immers op de regelrevolutie van 2022, met Schumacher en Mazepin dan wederom het coureursduo.

