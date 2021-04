Mazepin krijgt steun uit onverwachte hoek na rampdebuut in Bahrein

Nikita Mazepin was op zijn zachtst gezegd al niet de meest populaire coureur van het stel, zijn rampzalige weekend in Bahrein kwam de Rus ook nog eens op de nodige hoon en leedvermaak te staan. Hij spinde meerdere keren en was bovendien na 2,5 bocht klaar met de race na een crash. Maar Mazepin krijgt nu ook wat steun na zijn horrordebuut.

Zijn spin in de race was niet de eerste van het weekend, op vrijdag en zaterdagochtend ging hij ook al een aantal keer in de rondte. In Q1 noteerde hij de langzaamste tijd nadat hij tot twee keer toe was gespind. Met zijn tweede spin veroorzaakte Mazepin ook nog eens een gele vlag-situatie waardoor auto’s achter hem, die hij kort daarvoor nog had ingehaald, de snelle ronde moesten staken. Onder andere Sebastian Vettel en Esteban Ocon waren daardoor klaar na de eerste sessie.

Na de start van de race laat Mazepin een gaatje vallen waarna hij de controle over zijn Haas verliest en crasht. Het leverde een stortvloed aan Mazespin-memes en de website whendidmazepinspin.com op. Collega Lando Norris vindt alle hoon wat overtrokken, zo vertelt hij tijdens een Twitch-stream waarin hij de highlights van de Grand Prix van Bahrein bespreekt.

Zijn volgers reageren meteen met grapjes als het Mazepin-incident voorbij komt. “Hey, niet zo haten op Mazepin omdat hij is gespind”, reageert Norris dan. Kijkend naar de onboardbeelden van Mazepin legt Norris uit wat er gebeurt. “Het is verraderlijk. Dit gebeurt ten eerste omdat het zijn eerste race is. Er rijden 18 auto’s voor hem en die zorgen voor zoveel vuile lucht dat hij op het moment vlak voordat hij begint te roteren waarschijnlijk nauwelijks downforce had.”

Mazepin probeerde een spin nog te voorkomen door maximaal tegen te sturen. “Hij overcorrigeert, dat zie je aan hoever het stuur is gedraaid. Op dat moment is er weinig dat je kunt doen, dat is heel lastig. Achteraf is het misschien makkelijk te zeggen dat hij te snel te veel op het gas is gegaan. Het is de combinatie die het verraderlijk maakt: de eerste race, de vuile lucht en ook de auto zelf maakt het niet makkelijker. Hoe slechter je auto, hoe sneller je spint.”

