Mazepin trekt boetekleed aan na crash in openingsronde: ‘Ben erg kwaad op mezelf’

Nikita Mazepin zal zich zijn debuutrace in de Formule 1 anders hebben voorgesteld. Op het Bahrain International Circuit parkeerde de Rus zijn VF-21 na 26 seconden in de muur. Mazepin, die vooral geen contact wou maken met teamgenoot Schumacher, zoekt geen excuses. “Het was helemaal mijn fout en het spijt me voor het team.”

Nikita Mazepin kwalificeerde zich in Bahrein als laatste, maar startte door de gridstraf van Vettel vanaf P19. In de eerste bochtencombinatie ging de Rus zij aan zij met teamgenoot Mick Schumacher, tot hij de controle over zijn Haas-bolide verloor. Via het grind kwam de VF-21 in de bandenmuur terecht: einde race voor Mazepin na niet meer dan 26 seconden.

“Mijn banden waren koud en ik kwam op de kerbstone terecht, gaf vervolgens te veel gas en spinde”, blikt Mazepin terug op zijn eerste openingsfase in de F1. “Het was volledig mijn fout en het spijt me voor het team. Ze verdienen beter en dus ben ik erg kwaad op mezelf. Mick zat erg dicht bij me in de buurt, dus ik was erg gefocust om ervoor te zorgen dat we geen contact zouden maken”, vertelt de Rus aan Autosport.

Hoewel het natuurlijk zuur is om na twee bochten te crashen in je eerste Grand Prix, bekijkt Mazepin zijn debuutweekend vooral als één groot leermoment. “Als je je eerste weekend ingaat, leer je natuurlijk heel veel, dus er zijn zeker positieve dingen om mee te nemen. Ik weet dat het een beetje vreemd klinkt, maar op zich was het al erg leerzaam om een heel weekend te rijden. Ik heb er veel van geleerd, maar ik had ook één van mijn slechtste dagen.”

Ook teambaas Günther Steiner tilde na afloop van de race niet te zwaar aan het incident. “Ik heb hem gezegd dat hij zijn hoofd omhoog moet houden en door moet gaan. Het is niet ideaal wat er is gebeurd, maar het is gebeurd”, aldus Steiner.

