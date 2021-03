Mazepin niet bewust van ongeschreven regel: ‘Deed wat het team mij vertelde’

Nikita Mazepin heeft geen vrienden gemaakt tijdens zijn eerste Grand Prix-weekend in Bahrein. Hij haalde in aanloop naar zijn snelle ronde enkele auto’s in, om vervolgens in bocht 1 al te spinnen, waarmee hij de tijden van iedereen achter hem verprutste.

In Formule 1 is het een ongeschreven regel dat coureurs elkaar niet inhalen in de aanloop naar een snelle ronde tijdens de kwalificatie. Mazepin was daar duidelijk niet niet van op de hoogte toen hij voor de laatste bocht maar liefst drie auto’s voor hem passeerde. Hij geeft zelf aan dat zijn team, Haas, hem opdracht gaf om gas te geven. “Ik moet doen wat me wordt verteld.”

Het inhalen van de auto’s voor hem zou Mazepin vergeven kunnen worden, ware het niet dat de Rus bij het aanremmen voor bocht 1 als spinde en een gele vlag teweeg bracht. Daarmee konden alle coureurs achter hem een verbetering van hun tijd wel op hun buik schrijven. Met name Esteban Ocon van Alpine en Sebastian Vettel van Aston Martin werden gedupeerd. Zij kwamen niet door Q1 heen.

Mazepin verdedigde zijn acties door te zeggen dat hij wel harder moest rijden om nog voor het einde van de sessie een snelle ronde te klokken. “Toen ik over start/finish kwam, waren er nog maar twee seconden te gaan. Er was geen tijd te verliezen.” De rookie vertelde dat zijn team had gezegd dat hij haast moest maken. “Ik stond in de rij zoals alle anderen, maar mij werd verteld dat als ik niet zou gaan, de sessie voorbij zou zijn. Wat moest ik anders?”

“Ik doe wat het team me vertelt, want dat is mijn baan”, zei Mazepin later. “Dus het spijt me als iemand daar ongelukkig van wordt, maar ik luister naar mijn engineers.” Mazepin ontkent verder dat dat een van de gedupeerde coureurs zich bij hem is komen beklagen.

Confirmed big rival of Taki Inoue.

All the best to MAZEPIN !!!! — Taki Inoue (@takiinoue) March 27, 2021

De andere coureur van Haas, Mick Schumacher, was tijdens de kwalificatie 0.824 seconden sneller dan de nummer vijf van het afgelopen Formule 2 seizoen. Het tijdsverschil met zijn teamgenoot en de ongelukkige spin was reden voor Taki Inoue om op twitter alvast te grappen over zijn rivaliteit met Mazepin, die zich zeker een andere start van zijn F1-carrière had voorgesteld. Inoue wordt door velen beschouwd als de slechtse F1-coureur ooit.