Volgens voormalig F1-teambaas Günther Steiner mogen er van Laurent Mekies, de nieuwe teambaas van Red Bull, niet meteen wonderen mogen verwacht. “Mekies is geen tovenaar”, stelt hij.

Steiner is van mening dat Mekies bij de renstal van Max Verstappen voor een monsterklus staat en dat er op korte termijn niet al teveel resultaat van de opvolger van de weggestuurde Christian Horner verwacht mag worden.

“Goede mensen zijn vertrokken en verspreid over andere teams. Nu moet hij proberen nieuwe toptalent aan te trekken en dat is moeilijk”, zo zegt Steiner tegen het Duitse web.de.

‘Een enorm project’

Red Bull zag de afgelopen periode onder andere kopstukken als Jonathan Wheatley, Rob Marshall en Adrian Newey de deur uitlopen. Ook motorleverancier Honda zet na dit seizoen een streep achter de samenwerking, waardoor Red Bull Powertrains voortaan haar eigen krachtbron moet ontwikkelen, op de achtergrond geholpen door Ford. “Dat is een enorm project. In het eerste jaar zal het zeker niet vlekkeloos verlopen”, meent Steiner. Hij verwacht dat Red Bull in 2026 vooraan zal meedoen. “Maar niet aan de top.”

Tenslotte toont Steiner zich niet verrast over het besluit van Max Verstappen om ook in 2026 voor Red Bull uit te komen. De viervoudig wereldkampioen heeft een doorlopend contract tot en met 2028, maar stond in de belangstelling van met name Mercedes en Aston Martin.

Steiner daarover: “Max weet: bij Red Bull heb ik de optie om eind 2026 te vertrekken. Als Red Bull sterk blijft, zit hij op de juiste plek. Als Mercedes vanaf 2026 sterk is, krijgt hij daar een meerjarig contract. Een overstap nu met een langdurig contract zou riskanter zijn.”

