Het is slechts een kwestie van tijd voordat Mick Schumacher en Nikita Mazepin bevestigd worden bij Haas voor 2022, aldus teambaas Günther Steiner. Een grote verrassing zou dat niet zijn, aangezien de twee coureurs naar het team zijn gehaald ter voorbereiding op het seizoen 2022, wanneer de nieuwe Formule 1-auto’s geïntroduceerd worden.

Schumacher en Mazepin stapten dit jaar over van de Formule 2 naar de Formule 1, waar ze bij het Amerikaaanse Haas F1 nog weinig kunnen schitteren. De twee coureurs hadden een contract ondertekend met een optie tot verlenging, wat ook naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren. Schumacher werd nog wel in verband gebracht met een overstap naar Alfa Romeo, dat beter presteert dan Haas en ook de banden met motorleverancier Ferrari heeft, maar dat gaat niet gebeuren volgens Haas F1-teambaas Günther Steiner.

“Mick zou binnenkort bevestigd moeten worden”, zegt Steiner in gesprek met het Duitse RTL. “Laten we nog een paar dagen wachten, hopelijk komt het dan goed. Dan is iedereen blij en hoef ik deze vraag niet meer te beantwoorden”, zegt hij met een knipoog.

Het team wil het contract het liefst nog vóór de Grand Prix van Rusland afgerond hebben. “Tot die tijd willen we ze allebei bevestigen”, aldus Steiner, die daarmee hint naar een langer verblijf voor Mazepin. Dat lag ook al in de lijn der verwachtingen, aangezien beide coureurs naar het team zijn gehaald met de gedachte ze voor te bereiden op het seizoen 2022, wanneer de nieuwe generatie Formule 1-auto’s geïntroduceerd wordt. Dat het dan bekendgemaakt wordt in Sochi, het thuisland van Mazepin, zou natuurlijk een goede timing zijn. “Dan kunnen we ons vanaf Sotsji volledig concentreren op volgend jaar.”

