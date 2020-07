Steiner: ‘Silverstone zal Haas geen vreugde brengen’

Haas-teambaas Günther Steiner heeft geen hoge verwachtingen van de kansen van het team op het Britse Silverstone. Volgens Steiner zal er ‘geen vreugde’ zijn voor het Amerikaanse team op het circuit dat ‘draait om vermogen’.

Haas heeft het dit seizoen nog altijd lastig en vecht vooral achterin mee. De Amerikaanse renstal staat negende in het constructeurskampioenschap met slechts één punt na drie races. Op de Red Bull Ring miste de Haas al topsnelheid waardoor het niet mee kon strijden om de punten en op Silverstone zal het volgens Steiner niet veel beter worden.

Lees ook: Verschillende bandencompounds tijdens weekends op Silverstone: ‘Extra element’

“Silverstone is een circuit dat om vermogen draait”, zegt Steiner tegen Motorsport.com. “Er zal dus geen vreugde zijn voor ons.” Het zal volgens de Italiaan lastig worden voor het team om punten te pakken. “Het is vrij lastig voor ons om punten te pakken op dit moment en sommige specifieke races die eraan zitten te komen zijn niet in ons voordeel.”

“We doen altijd ons best en misschien kunnen we weer een mogelijkheid vinden zoals in Hongarije, je weet maar nooit”, vervolgt Steiner. “Als je opgeeft zal je nooit die kansen vinden, dus je moet altijd doorgaan. Maar je verwacht het niet”, aldus de teambaas.

Lees ook: Podcast: ‘Ferrari reorganiseert zich een slag in de rondte, het is er een soort opera’

Steiner denkt dat Haas vooral verwikkeld is in het gevecht achterin met Alfa Romeo en Williams. Volgens Steiner zal de vorm van het team fluctueren, afhankelijk van het circuit. “Het ligt een beetje aan het circuit wie er bovenaan staat. Is het een snel of langzaam circuit? Er zijn wat kleine verschillen maar we zitten inderdaad tussen deze teams.”