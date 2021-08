Haas F1-teambaas Günther Steiner is ‘voorzichtig optimistisch’ over de kansen van zijn team om in 2022 weer richting het middenveld te kruipen. Hij merkt op dat het team de voordelen ziet van het focussen op de nieuwe regels voor 2022, maar wil nog niet stellen dat ze zo goed zullen zijn als in 2018.

Haas trad in 2016 toe tot de Formule 1, waar het al direct een goede indruk maakte. Met grotendeels opgekochte onderdelen van Ferrari bouwde het Amerikaanse team een sterke auto die direct mee kon doen om de punten. In 2018 bereikte Haas haar hoogtepunt, toen het maar liefst 93 punten scoorde. Sindsdien is het team dat onder leiding van Steiner staat enkel bergafwaarts gegaan waardoor het nu zelfs de hekkensluiter is. Om daar weer verandering aan te brengen richtte het team zich als eerste volledig op 2022. Steiner ziet de ontwikkelingen positief in.

“We zien absoluut het voordeel van het volledig kunnen focussen op de nieuwe regels”, zegt Steiner in een interview met Racer.com. “We hebben dit eerder gedaan, dus ik heb iets in handen om het mee te kunnen vergelijken. Dit deden we al in 2014 en 2015, toen we nog geen auto hadden. Dus ik zie goede tekenen. Simone (Resta, technisch directeur, red.) doet het geweldig om weer een team bij elkaar te brengen in Italië.”

“Ik ben dus voorzichtig optimistisch dat we volgend jaar zullen terugkeren”, vervolgt Steiner. “We zullen misschien niet terugkeren zoals in 2018. Ik weet het niet. Ik hoop van wel, maar zelfs als dat niet het geval is maar we wel voor punten kunnen vechten zoals we alle andere jaren deden, dan zou dat in mijn ogen al een succes zijn”, besluit de Italiaan.

