Haas-teambaas Günther Steiner zegt wat voorzichtiger om te gaan met zijn rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Waar de Italiaan bekend staat om zijn eerlijkheid, weet hij ook dat het met name bij jongere coureurs wat lastiger is om zijn mening te geven: “De verkeerde woorden kunnen een negatieve invloed hebben.”

Haas koos er in 2020 voor om een andere weg in te slaan door twee rookies, Formule 2-kampioen Mick Schumacher en de nummer vijf van het 2020 F2-seizoen Nikita Mazepin, te contracteren. Teambaas Günther Steiner staat bekend om zijn eerlijkheid, zoals ook te zien is in de Netflix-serie Drive to Survive, maar met de twee rookies is hij wat voorzichtiger.

Lees ook: Steiner: ‘Mazepin moet leren dat hij niet in een Mercedes rijdt’

“Ik moet meer nadenken en analyseren waar we de meeste winst kunnen boeken”, vertelt Steiner in de podcast van de Australische Grand Prix, In the Fast Lane. “Het is soms lastig, want de verkeerde woorden kunnen een negatieve invloed hebben. Het is voor mij dus de grootste uitdaging om ervoor te zorgen dat ze vertrouwen hebben in wat zij doen.”

Vertrouwen geven

Het is volgens Steiner niet gemakkelijk om als jonge coureur de Formule 1 in te stromen. “Beeld je in dat je als 21- of 22-jarige in de Formule 1 terechtkomt, alle druk ligt op jou. Het is niet makkelijk, alleen al mentaal, om daarmee om te gaan. Laat staan dat je in een van deze auto’s, die erg lastig te besturen zijn, moet rijden. Ik probeer dus hun zwakke punten te vinden waarmee zij worstelen”, aldus de Italiaan.

Lees ook: Mazepin: ‘Schumacher heeft een voordeel door zijn link met Ferrari’

Haas besloot in 2020 om Romain Grosjean en Kevin Magnussen te laten gaan en koos dus voor een andere strategie door twee rookies aan te trekken. Toch merkte Steiner ook bij Grosjean en Magnussen dat zij niet altijd het vertrouwen hadden en wat aanmoedigingen konden gebruiken. “Dat is ook wat ik probeer met Mick en Nikita. Ik vertel ze dat wij als eerste klaar staan om ze te helpen en dat ze ons moeten vertrouwen als we zeggen dat we ons uiterste best doen om ze te helpen. Je moet gewoon je hoofd koel houden, focussen en hard werken”, besluit Steiner.

Mick Schumacher op het circuit van Imola. Foto: Motorsport Images