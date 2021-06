De altijd uitgesproken Günther Steiner heeft zijn mening normaal wel paraat, maar de Haas-teambaas weet niet of hij nou blij moet zijn met Mick Schumachers kwalificatie of niet. De Duitser haalde Q2, maar crashte aan het eind van Q1.

Schumacher had daarvoor al een tijd neergezet die goed genoeg was voor Q2, maar zorgde met zijn crash voor een rode vlag waarna Q1 niet meer werd herstart. Schumacher overleefde Q1 zo voor het eerst, maar niet zonder kleerscheuren en kon in Q2 niet meer in actie komen. Hij eindigde zo als vijftiende. Zijn beste startplek tot op heden.

De coureur zelf weet niet zo goed wat hij ervan moet vinden. “Dit is zowel zoet als zuur. Je wil Q2 natuurlijk halen, maar niet zo”, vertelt hij Ziggo Sport. “Ik verloor de achterkant ineens”, legt hij zijn crash uit. “Ik denk dat ik gewoon iets te veel vroeg van de auto.”

Steiner vreest schadebonnetje

Haas-teambaas Steiner zit op zijn beurt eveneens met gemengde gevoelens. “We hebben het voor de eerste keer dit jaar uit Q1 gered, maar wel achterop de takelwagen”, weet hij dat tegenover ServusTV op typisch treffende wijze te verwoorden.

“Ik weet daarom ook niet zozeer wat ik ervan moet denken. Het is in elk geval niet goed, want de linkerkant van de auto is flink beschadigd”, ziet Steiner het ongetwijfeld gepeperde reparatiebonnetje al komen. “De auto repareren is geen probleem. Maar ik weet dus niet of ik blij moet zijn of niet.”

De vraag is natuurlijk ook of de versnellingsbak nog intact is. Is er een versnellingsbakwissel nodig voor Schumacher, dan wacht hem een gridstraf. “Zo niet, dan kunnen we ook echt als vijftiende starten”, hoopt Steiner dat het allemaal goed zit.

