Als het aan Haas F1-teambaas Günther Steiner ligt, dan komt er op korte termijn geen elfde Formule 1-team op de grid. Er kleven enkel risico’s aan zo’n elfde team, stelt Steiner, terwijl het de huidige teams ook geen profijt oplevert.

De FIA opende onlangs het aanmeldproces voor potentiële nieuwe Formule 1-teams. Een van die geïnteresseerde teams is Andretti in samenwerking met General Motors. Zij hopen binnen afzienbare tijd op de Formule 1-grid te staan, maar daar zitten de tien huidige teams nog niet allemaal op te wachten.

Zo ook Haas F1, het meest recente Formule 1-team, niet. Teambaas Günther Steiner stelt dat dit enkel risico’s met zich meebrengt voor de huidige teams. “Vijf jaar geleden kon je teams voor niks krijgen”, zegt Steiner in gesprek met Sky Sports. Nu is dat wel anders, stelt de Zuid-Tiroler vast. “De tien teams die er nu zijn, zijn allemaal financieel stabiel en staan er goed voor.”

Waar de teams jaren geleden worstelden om winsten te draaien, kleuren de cijfers de laatste tijd vooral groen in plaats van rood. “Het is op dit moment een zeer goede omgeving, niemand stoeit ermee op dit moment”, aldus Steiner.

Zo’n elfde team op de grid zou deze stabiele situatie kunnen veranderen, meent de Haas F1-teambaas. “Als je een elfde team op de grid zet en er plots een economische dip is, dan gaan mensen misschien worstelen om te overleven.”

“Waarom zouden we dan dat risico nemen als er geen voordeel is? Want zo’n elfde team, wat voor voordelen levert dat op?”, vraagt Steiner zich hardop af. “Het is niet aan mij om te beslissen, maar aan het Formula One Management en de FIA omdat zij deze zakenkant van de Formule 1 regelen.” Maar voor Steiner hoeft er geen elfde team te komen: “Er zit geen voordeel aan zo’n elfde team voor de rest van de teams. Je hebt alleen een risico, geen profijt.”

