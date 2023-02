Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft in een ‘zeer open’ gesprek met Michael Andretti aangegeven dat hij zijn aanpak ‘niet zo slim’ vindt. Hij doet die uitspraak nadat Andretti eerder de Formule 1-teams verweet te hebzuchtig te zijn.

Andretti probeert de afgelopen jaren tot de Formule 1 toe te treden en wil dat binnen afzienbare tijd doen met General Motors, dat haar dochtermerk Cadillac dan naar voren wil schuiven als fabrikant. De aankondiging kon op enthousiasme van de FIA rekenen, maar de Formule 1 en de teams liepen er nog niet helemaal warm voor.

De Formule 1 liet direct weten dat zo’n nieuw Formule 1-team de goedkeuring van zowel de FIA als de Formule 1 nodig heeft. Daarnaast zitten de teams er niet op te wachten om het prijzengeld over elf teams te verdelen, al zou Andretti eerst nog een ‘entreegeld’ van 200 miljoen dollar moeten betalen dat wordt verdeeld over de tien huidige teams.

Andretti heeft Alpine en McLaren naar eigen zeggen wel aan haar zijde staan, maar de andere teams zijn nog niet overtuigd. Michael Andretti opende daarop de aanval door te stellen dat de Formule 1-teams die erop tegen zijn te hebzuchtig te zijn en zich alleen zorgen maken om het geld.

Formule 1-baas Stefano Domenicali noemt deze opmerking niet verstandig en benadrukt dat de Formule 1 ‘iedereen verwelkomt die van toegevoegde waarde is’ voor de sport. “We moeten iedereen respecteren”, zegt Domenicali in gesprek met Sky Sports. “Sommige teams zoals dat van Mario en Michael Andretti zijn zeer uitgesproken over een Formule 1-deelname.”

“Maar,” voegt Domenicali de kritische noot toe, “het is in mijn optiek niet slim om te zeggen dat de teams hebzuchtig zijn. Er zijn teams die veel minder uitgesproken zijn over hun interesse om aan de Formule 1 deel te nemen, we hebben een proces na te leven en we moeten er samen met de FIA voor zorgen dat dat ook gebeurt.”

Domenicali zou Andretti al in een ‘zeer open’ gesprek zijn mening hebben gegeven over hun aanpak. Hij heeft daarin aangegeven dat hij het ‘op een andere manier’ zou hebben aangepakt. Zijn advies aan Andretti? “Ik zou zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn. Het lijkt misschien een persoonlijke negatieve aanval op Andretti, maar dat is niet het geval. We moeten alle elementen serieus en professioneel evalueren”, benadrukt de Italiaan.

Niet alleen Andretti, ook andere partijen zouden interesse getoond hebben in een toetreding tot de Formule 1. “Als alles samenvalt, zullen zij zeer welkom zijn”, verzekert Domenicali. “Er zijn veel zaken die we moeten overwegen en we moeten niet overreageren omdat iemand het systeem pusht. Het proces zal op de juiste manier uitgevoerd worden”, besluit de Formule 1-baas.

