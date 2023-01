Andretti en General Motors zijn ‘zeer, zeer welkom in de Formule 1’, stelt Red Bull-teambaas Christian Horner. Toch stuit het team op flink wat weerstand vanuit de Formule 1. Dat heeft niets met de twee merken te maken, legt Horner uit, maar aan de gevolgen voor de bestaande teams.

Andretti heeft er geen geheim van gemaakt dat hij met een team tot de Formule 1 wil toetreden. De zoon van racelegende Mario Andretti kon niet altijd op steun rekenen vanuit de Formule 1 en kreeg te horen dat zij een fabrikant erbij moesten betrekken. Die fabrikant heeft Andretti gevonden in General Motors, dat dan het merk Cadillac in de Formule 1 zou brengen.

De aankondiging van Andretti werd verwelkomd door de FIA, maar minder enthousiast klonk het vanuit de Formule 1. Maar, zo benadrukt Red Bull-teambaas Christian Horner, het is geen persoonlijke kwestie. Het gaat er volgens hem vooral om dat een elfde team op de grid zou betekenen dat de teams het prijzengeld over meer teams moeten verdelen.

“Andretti is een geweldig merk, een geweldig team”, vertelt Horner aan RACER. “Wat Mario heeft gedaan in de Formule 1 – ook als Amerikaan – is fantastisch. Uiteraard zouden GM en Cadillac ook twee fenomenale merken zijn om in de sport te hebben, en ik denk dat daar geen discussie over mogelijk is.”

“Maar,” vervolgt Horner, “net als met al dit soort zaken komt het uiteindelijk neer op de vraag wie er voor de kosten opdraait. En je kunt ervan uitgaan dat de teams, als zij degenen zijn die ervoor moeten betalen – of hun prijsgeld moeten verwateren om het mogelijk te maken – het natuurlijk niet zo zien zitten.”

Minder ruimte

Slechts twee teams hebben openlijk hun steun geuit aan Andretti: Alpine en McLaren. Alpine heeft er belang bij omdat zij naar verluidt Renault-motoren zouden leveren aan Andretti terwijl McLaren bij haar IndyCar-project gesteund werd door de ervaren Andretti. “De andere acht teams zeggen: ‘Wacht even, waarom zouden wij ons deel van het prijzengeld moeten verwateren?'”, legt Horner uit.

Aan de andere kant, wijst Horner, staat Formule 1-eigenaar Liberty Media niet te wachten om voor die kosten op te draaien. “Zij zeggen dat ze er niet voor betalen en dat zij blij zijn met tien gezonde, competitieve teams als je naar de operationele kant kijkt.” Want, geeft Horner aan, een elfde team zou ook betekenen dat er meer garages nodig zijn en dat er meer motorhomes gestald moeten worden in de paddock. “Ik weet zeker dat zij liever het Audi-model zien, waar zij tot de Formule 1 toetreden door bij een ander team in te stappen.”

Horner herhaalt dat de komst van nog één of twee teams de waarde van de andere tien Formule 1-teams aantast en dat de teams met name in de achterhoede een ‘zeer hoge inherente waarde’ hebben. “Ik hoop dat er een oplossing gevonden kan worden”, zegt Horner. “Wat mooier zou zijn, is als zij een van de bestaande teams kunnen overnemen. Maar het zijn zeker allebei geweldige merken die zeer, zeer welkom zouden zijn in de Formule 1.”