‘Ze zijn zeer hebzuchtig’, dat is volgens Michael Andretti de reden voor de negatieve houding van sommige Formule 1-teams nu Andretti samen met General Motors van plan is om een Formule 1-team op te richten.

Andretti kondigde vorige week aan dat het samen met General Motors gaat werken aan het Formule 1-project. Het team zal dan met de naam Cadillac in de Formule 1 treden, maar de twee partijen moeten eerst een lang en streng proces van de FIA doorstaan.

Lees ook: FIA-president ziet ‘geen reden’ om F1-grid niet uit te breiden naar 12 teams

Waar FIA-president het nieuws van Andretti openlijk verwelkomde, klonk het vanuit de Formule 1 minder enthousiast. Zij lieten enkel in een verklaring weten dat zij het kampioenschap ‘stabiel en geloofwaardig’ wil houden. Bovendien benadrukten zij dat een nieuw team de goedkeuring van zowel de FIA als de Formule 1 nodig heeft.

Sommige teams zouden niet op Andretti wachten, omdat zij vrezen dat zij Cadillac enkel voor de badge hebben meegenomen en een elfde team betekent bovendien dat het prijzengeld over meer teams verdeeld moet worden. Andretti wijt de negatieve reacties van de teams op de achtergrond daarom aan hebzucht.

Lees ook: All-American: F1-droom Andretti krijgt vorm met Cadillac, maar is geen garantie voor gridplekje

“Het draait allemaal om geld”, zegt Andretti in gesprek met Forbes. “Ten eerste denken ze dat hun prijzengeld verdund wordt, maar ze worden ook nog eens erg hebberig door te denken dat wij ook alle Amerikaanse sponsors zullen pakken.” Het draait volgens de Amerikaan ‘allemaal om hebzucht’, waardoor de huidige teams ‘niet kijken naar wat het beste is voor de groei van deze raceklasse’.

Doelpalen verplaatsen

Andretti probeert al lange tijd tot de Formule 1 toe te treden. Zo wilde hij in eerste instantie Sauber-Alfa Romeo overnemen, maar dat plan mislukte. Vervolgens maakte Andretti kenbaar dat hij met zijn eigen team op de grid wil staan, maar de teams twijfelden aan de toegevoegde waarde van zo’n team. Naar eigen zeggen is volgens Andretti ‘het laatste vakje afgevinkt’, nu het Cadillac als fabrikant meeneemt.

Lees ook: Vertrouwen neemt toe bij Andretti: ‘Het laatste vakje is afgevinkt’

Dat er nu dan weer twijfels zijn over het Formule 1-project van Andretti, verbaast hem niets. “In de Formule 1 kijken de eigenaren naar zichzelf, niet naar wat het beste is voor de klasse. Dat is het verschil tussen de positie van FIA-president Mohammed (Ben Sulayem, red.) en die van de teameigenaar. President Mohammed kijkt naar de toekomst van de sport.”

“Mohammed snapt het”, vervolgt Andretti. “Hij is een racer en hij begrijpt dat de sport nog één of twee teams nodig heeft. Het is een FIA-kampioenschap; hij heeft de meeste kaarten in handen om de belangstelling op gang te krijgen.”