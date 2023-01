FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet ‘geen reden’ om de Formule 1-grid niet uit te breiden naar twaalf teams. Hij doet die uitspraak nadat er volgens hem ‘verrassende, negatieve reacties’ waren op de plannen van Andretti en General Motors om samen aan een Formule 1-team te werken.

Ben Sulayem verwelkomde op Twitter het nieuws dat Andretti in General Motors een partner had gevonden om haar plannen voor de Formule 1 kracht bij te zetten. De twee partijen hopen binnen afzienbare tijd tot de Formule 1 toe te kunnen treden, maar de FIA moet wel eerst een proces van blijken van belangstelling starten.

Toch stuitte Andretti op weerstand. Ben Sulayem sprak op sociale media over ‘verrassende, negatieve reacties’ op de plannen van Andretti, al wilde hij niet precies aanwijzen vanuit welke hoek die negatieve reacties zijn gekomen.

Lees ook: FIA-president reageert op ‘verrassende negatieve reacties’ na aankondiging Andretti

Duidelijk is wel dat de FIA zich in haar verklaringen meer open stelde voor de komst van een elfde team dan het Formula One Management. Zij benadrukten dat ze het kampioenschap ‘geloofwaardig en stabiel’ willen houden en dat nieuwkomers door belanghebbenden getoetst zullen worden op die doelstellingen. Daarnaast haalde de Formule 1 aan dat elk verzoek van een nieuw team de goedkeuring van de Formule 1 en de FIA vereist.

Twaalfde team

FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt dat de Formule 1, voor haar eigen duurzaamheid, open moet staan voor andere merken. “We kunnen tot wel twaalf teams op de grid hebben”, zegt Ben Sulayem bij een persconferentie bij de Dakar-rally. “Een fabrikant zal de Formule 1 beter maken en ik zie geen reden waarom we geen nieuwe teams zouden verwelkomen, zeker Amerikaanse teams.”

Ben Sulayem helpt de Formule 1 eraan herinneren dat het daar dit jaar drie races heeft: Miami, Austin en Las Vegas. “Wij verwelkomen elk voorstel om een van die twaalf teams te worden. We accepteren goede teams, ook al zijn ze klein, zoals het geval is met Haas. We hopen dat de zaken veranderen en dat we een echt elfde team kunnen hebben”, aldus de FIA-president.

Lees ook: All-American: F1-droom Andretti krijgt vorm met Cadillac, maar is geen garantie voor gridplekje

Volgens The Race zijn maar liefst negen van de tien Formule 1-teams tegen de toetreding van Andretti Cadillac. Zij zouden twijfelen over de oprechtheid van de samenwerking en vrezen dat Cadillac enkel toegevoegd is voor de badge op de auto. Alleen Alpine zou voorstander zijn, aangezien Andretti van plan zou zijn om met Renault-motoren te rijden.