Hij weet zelf hoe het is om met een Formule 1-renstal de langzaamste te zijn, maar dit jaar ziet Günther Steiner niet zo’n team op de grid. Dat stelt de teambaas van Haas in een vooruitblik op de Grand Prix van Australië.

Een peloton zonder staart, dat is de Formule 1-grid volgens Steiner dit seizoen. Die conclusie trekt hij al na pas twee races, maar zo helder zijn de verhoudingen zijn volgens hem nu al. Red Bull is dominant, ziet ook Steiner. Hij noemt daarachter Aston Martin, Ferrari en Mercedes in één adem. “Er zijn vier hele sterke teams op dit moment.”

Alpine hangt volgens hem nog wat aan het elastiek van dat drietal en achter het Franse team is het dringen geblazen. Haas, McLaren, Alfa Romeo, AlphaTauri en Williams; ze ontlopen elkaar weinig, stelt Steiner. En dus is de logische conclusie dat er volgens hm niet één specifiek achterhoedeteam is.

‘Verschillen’

“Er zijn binnen de top-tien maar weinig resterende punten beschikbaar voor teams in het middenveld, en nu helemaal. Want er zit niks achter dat middenveld. Ik denk dat wij als Haas zijnde in de voorste regionen zitten van deze groep, maar in elke race kan de rangorde weer verschillen.”

De marges van soms slechts tienden van seconden betekenen dat teams elke mogelijkheid op punten moeten benutten, weet Steiner. “Je moet altijd hard blijven werken, maar vooral ook geen fouten maken. Die kosten je nu nog meer de kop.”

