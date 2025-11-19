McLaren-teambaas Andrea Stella is onder de indruk van de nieuwe generatie coureurs in de Formule 1. De Italiaan vindt de huidige grid zelfs zo goed, dat hij het tegenwoordige Formule 1-veld zelfs als het sterkste ooit durft te bestempelen. ‘Ik kan me niet herinneren dat er in enig ander seizoen zo’n competitieve groep coureurs was’, aldus de McLaren-teambaas.

Hoewel McLaren dit jaar de Formule 1 domineert, rijdt het hele veld dicht bij elkaar. Negentien van de twintig coureurs wisten zelfs al tijdens een Grand Prix in 2025 een plekje in de top-zes te bemachtigen. Alleen Franco Colapinto wacht nog op dit raceresultaat. McLaren-teambaas Andrea Stella neemt zijn petje af voor de huidige generatie coureurs.

“Ik denk dat wat we dit seizoen in de Formule 1 zien, in termen van competitiviteit – en dit is iets wat je misschien even kunt analyseren – ik kan me niet herinneren dat er in enig ander seizoen zo’n competitieve groep coureurs was”, vertelt hij aan de media voorafgaand aan de GP Las Vegas. “De nieuwe generatie coureurs is gewoon zo goed, en nu heb je zeven, acht coureurs die op wereldkampioenschapsniveau rijden. Zoals ik al zei, ik weet niet zeker of dit ooit eerder is voorgekomen.”

Niveau juniorcategorieën

De Italiaan weet ook wel meteen waarom het huidige niveau in de koningsklasse zo hoog ligt. “Dit komt mogelijk door het hoge niveau van de juniorcategorieën tegenwoordig”, legt Stella uit. “Deze jongens doen aan karting en beschikken al vroeg over de juiste data. Ze trainen al op een bepaald niveau wanneer ze adolescent zijn. Hierdoor is het veld zo extreem competitief, en daarom zit het verschil in die laatste één procent.”

