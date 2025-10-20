Andrea Stella had na afloop van de Grand Prix in de Verenigde Staten gemengde gevoelens. De McLaren-teambaas zag Lando Norris knap als tweede eindigen en Oscar Piastri vijfde worden, maar denkt dat er misschien meer in had gezeten voor het team in Austin.

“We racen om te winnen, dat zou me vandaag tevreden hebben gemaakt”, zei Stella na afloop. “Maar het is in ieder geval positief dat we hebben laten zien dat we de snelheid hebben om mee te doen om de overwinning.” Die snelheid kon McLaren volgens Stella niet volledig benutten: “We hadden een interessant gevecht met Leclerc, dat ons flink wat tijd kostte. Daardoor konden we Verstappen niet meer inhalen. Maar de snelheid zat zeker in de auto.”

Na de dubbele uitvalbeurt in de sprintrace was het volgens Stella vooral belangrijk om op zondag punten te scoren. Dat lukte, met een podium voor Norris en solide punten voor Piastri. “Het was belangrijk om na de teleurstelling van zaterdag vandaag wel te scoren”, vervolgde de Italiaan. “Oscar pakte ook nog goede punten, zeker als je bedenkt dat hij het hele weekend een beetje op achterstand zat. Al met al was het een prima zondag.”

