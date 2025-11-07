McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt terug op een cruciaal moment in zijn carrière: het aanbod om in 2018 al teambaas te worden. Destijds wees de Italiaan het aanbod af en koos hij voor een rol waarin hij zich volledig op de technische details van de auto kon richten.

“In 2018 dacht ik dat mijn focus, gebaseerd op het gesprek dat ik had met McLaren, had moeten liggen op het technische aspect en de kleine dingen, de problemen die we hadden”, vertelt Stella in de Beyond the Grid podcast. “Ik werd destijds performance director, en we moesten gefocust blijven, met een relatief beperkt gebied van invloed, omdat er veel inzicht nodig was. Wanneer je teambaas bent, moet je op een iets hoger niveau navigeren, minder gedetailleerd”, voegt de Italiaan toe.

LEES OOK: Jos Verstappen verbijsterd door McLaren-situatie: ‘Zou intern met de vuist op tafel slaan’

Stella vertelt dat de Britse renstal destijds in een negatieve spiraal zat. “We moesten tot in detail begrijpen waarom een getalenteerd team niet optimaal presteerde. Toen voelde ik dat de rol van performance director beter bij mij paste dan die van teambaas. Ik ben niet iemand die wordt gedreven door carrière; ik kijk vooral naar wat het team nodig heeft,” zegt hij. Pas vijf jaar later, in 2023, werd Stella alsnog teambaas van McLaren. Zijn ervaring als performance director had hem inzichten gegeven die hij in 2018 nog miste. Hij gelooft dat die rol hem beter heeft voorbereid om zowel de technische als de operationele kant van het team te leiden.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.