McLaren staat op de drempel van iets bijzonders: het team kan dit weekend in Bakoe de constructeurstitel van 2025 binnenhalen. Nog nooit eerder werd een WK-titel zo vroeg in het seizoen beslist. Toch blijft teambaas Andrea Stella opvallend nuchter. Volgens hem is het nog niet beslist – al is het verschil met vorig jaar overduidelijk.

“Vorig jaar kwam het kampioenschap als een verrassing”, vertelt Stella in de persconferentie voor teambazen. “De progressie van het team was toen nog pril. Pas in Miami wonnen we voor het eerst, en hier in Azerbeidzjan namen we echt het voortouw. Uiteindelijk was het een geweldige verrassing – en een groot feest.” Maar 2025 is anders, zegt Stella. “Dit seizoen wisten we al vrij snel dat de auto heel competitief was, dat we in staat zouden zijn om races te winnen. Het ging er vooral om de focus vast te houden, alles eruit te halen wat erin zat.”

Wat het verschil maakt in 2025, daar hoeft Stella niet lang over na te denken: “De auto zelf. Die is gewoon veel beter dan vorig jaar.” De McLaren-teambaas prijst vooral de technische durf van zijn team. “We hebben vrijwel elk onderdeel van de auto ontwikkeld. Bijvoorbeeld in de voorwielophanging, maar ook in minder zichtbare delen. Daar hebben we echt een stap gezet.” Hoewel McLaren dit weekend officieel kampioen kan worden bij de constructeurs, wil Stella nog niet op de zaken vooruitlopen. “We moeten het nog winnen”, zegt hij. “Het is nog niet van ons. Maar het gevoel binnen het team is duidelijk anders dan vorig jaar. Toen werden we verrast. Nu weten we dat we het kunnen.”

