McLaren-teambaas Andrea Stella is vol lof over zijn twee coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri. Hij vergelijkt zijn relatie met hen met die van een ouder en zijn twee zoons, en benadrukt dat opmerkingen over het voortrekken van één coureur volgens hem onjuist zijn.

“Wanneer je in mijn rol als teambaas zit, is het alsof je twee zonen hebt. En iemand vraagt dan: ‘Welke van de twee is je favoriete zoon?’ Maar het zijn mijn twee zonen! Hoe kun je zeggen welke de favoriete is?” vertelde Stella in de Beyond the Grid-podcast. Hij ziet de vaak gestelde vragen over ‘de favoriete coureur’ dan ook als oppervlakkig. “Soms, wanneer ik zulke opmerkingen hoor of lees, vind ik ze echt heel oppervlakkig. Ik denk dat sommige mensen niet goed begrijpen wat het betekent om twee coureurs te hebben die deze Formule 1-reis met je meemaken”, vertelt de Italiaan.

LEES OOK: Bortoleto leeft jongensdroom met thuisdebuut: ‘Hopelijk scoren we opnieuw een top tien’

Stella benadrukt ook het vertrouwen van beide coureurs in het team. McLaren had in het verleden weinig te bieden, en toch besloten beide zich aan het team te verbinden. “We hadden niet veel te bieden, en toch heeft Lando zich aan McLaren verbonden. Hij vertrouwde erop dat we het team zouden transformeren. Dat stuurde een sterk signaal naar iedereen, naar het hele team. Een boodschap van vertrouwen. Op dezelfde manier gaf Oscar een vergelijkbaar signaal toen hij zei: ‘Ik ben toegewijd aan McLaren’, terwijl we in 2023 eigenlijk ook niet veel te bieden hadden.”

Strijd om de titel

McLaren heeft de constructeurstitel al binnen, maar de twee McLaren-coureurs strijden dit jaar nog om de wereldtitel. Lando Norris leidt het wereldkampioenschap, terwijl teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri slechts één punt achterstand heeft. Met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan, is de strijd dus nog lang niet beslist. Ook Max Verstappen blijft in de race: de Nederlander staat 36 punten achter op Norris en kan nog zijn vijfde titel veroveren.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.