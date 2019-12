Stella over werken bij Ferrari: ‘Het was een missie die je volledig opslokte’

Andrea Stella, de voormalig race-engineer van Fernando Alonso bij Ferrari, zegt dat werken voor Ferrari ‘niet zomaar een baantje’ was. De performance director van McLaren zegt dat het een ‘missie was die je volledig opslokte’, maar volgens hem zijn er geen verschillen in de werkwijzen tussen de twee teams.

Andrea Stella was in zijn tijd bij Ferrari race-engineer van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Stella ging mee met de Spanjaard naar McLaren en werd halverwege het seizoen 2018 gepromoveerd tot performance director. De Italiaan merkt grote verschillen na anderhalf jaar in Engeland te hebben gewerkt.

”Het verschil is dat de Formule 1 in Engeland gewoon werk is”, zegt Stella tegen het Italiaanse AutoMoto. ”Als ik klaar ben met werken bij McLaren dan verlaat ik het kantoor en ga ik naar huis. Misschien kom ik dan aan de bar collega’s van andere teams tegen die meningen en ideeën uitwisselen. Daar blijft het dan wel bij. De barman of ober weten misschien wel dat je in de Formule 1 werkt, maar dat maakt niet zoveel uit”, aldus Stella.

‘Dezelfde werkmethoden’

”Bij Ferrari was het niet zomaar een baantje”, vergelijkt de Italiaan. ”Het was een missie die je volledig opslokte. Je verliet het kantoor, ging naar de bar om koffie te drinken en de barman vroeg je dan of Ferrari dat jaar zou gaan winnen. Je ging naar een restaurant en daar vroeg een fan of ober dan of Ferrari de volgende race zou gaan winnen. Je opende ’s ochtends de krant en er was elke dag wel een bericht over Ferrari”, aldus Stella.

Volgens de performance director van McLaren is er echter geen verschil in werkwijze tussen de twee teams. ”Bij Ferrari hebben ze dezelfde werkmethoden als in Engeland. Er ontbreekt niets. Ze hebben de ervaring en vaardigheid van iemand als Binotto. Het kost ze alleen wat tijd om weer te winnen, maar dat is juist waar ze een gebrek aan hebben in Maranello”, concludeert Stella.